Lista dos vereadores eleitos em São Francisco do Maranhão-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Francisco do Maranhão neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos para vereadores e demais cargos municipais está em andamento, sob a supervisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A população está atenta para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal. Os vereadores eleitos em São Francisco do Maranhão terão a importante missão de legislar e fiscalizar o poder executivo pelos próximos quatro anos, defendendo os interesses da comunidade local.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos candidatos eleitos para o cargo de vereador em São Francisco do Maranhão é a seguinte:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Bari PL 11,57% 869 2 Natanael Almeida PSD 8,92% 670 3 Valmir do Zé Henrique PP 8,41% 632 4 Bernardo do Açaí PP 7,88% 592 5 Tiago Nogueira PL 7,52% 565 6 Naylson Carvalho PL 7,37% 554 7 Celsim do Sindicato PP 7,33% 551 8 Iron Prata PP 6,36% 478 9 Mundim Felipe PL 3,70% 278

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Esse sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O cálculo leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, determinando quantos votos são necessários para eleger um vereador.