Lista dos vereadores eleitos em São Francisco de Sales-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Francisco de Sales neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Com as urnas fechadas, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos eleitos para a Câmara Municipal. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para vereadores na cidade mineira.

À medida que os números começam a surgir, os candidatos e seus apoiadores mantêm os olhos fixos nas atualizações. A disputa acirrada reflete o engajamento político da comunidade, que compareceu em peso às urnas para escolher seus representantes no Legislativo municipal. A expectativa é que os primeiros resultados oficiais comecem a ser divulgados nas próximas horas.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em São Francisco de Sales para a próxima legislatura são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Igor Queiroz UNIÃO 8,31% 336 2 Charles da Farmácia PSB 8,14% 329 3 Fran Enfermeira PSB 8,11% 328 4 Abel do Lavador UNIÃO 7,62% 308 5 Daniel Pádua PSB 7,30% 295 6 Marcelo Augusto UNIÃO 6,26% 253 7 Valquíria do Luciano REPUBLICANOS 6,06% 245 8 Graziela Dentista REPUBLICANOS 5,76% 233 9 Edilton Gomes REPUBLICANOS 5,29% 214

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, por vezes, resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos em detrimento de outros com votação superior. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, distribuindo as cadeiras entre os partidos antes de definir os candidatos eleitos individualmente. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no Legislativo municipal.