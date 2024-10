Lista dos vereadores eleitos em São Francisco de Goiás-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Francisco de Goiás neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Francisco de Goiás, que serão responsáveis por representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos votos, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal. A cidade, que possui uma população estimada em cerca de 6 mil habitantes, elegerá 9 vereadores para compor o Legislativo municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de São Francisco de Goiás são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO FRANCISCO DE GOIÁS

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Plinio Poty PODE 11,19% 494 2 Cidão MDB 6,88% 304 3 Gil Carlos UNIÃO 5,87% 259 4 Dilsinho Ventura PODE 5,30% 234 5 Eninho do Zé Barbeiro MDB 5,21% 230 6 Fernando Candin UNIÃO 5,21% 230 7 Batista Cobrinha UNIÃO 5,16% 228 8 Tico PODE 4,64% 205 9 Wolney do Geraldinho AGIR 2,31% 102

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo leva em conta o número de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, e os partidos ou coligações que atingem esse quociente têm direito a ocupar as cadeiras. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, caso seu partido tenha alcançado um quociente eleitoral maior.