Lista dos vereadores eleitos em São Fidélis-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Fidélis neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Fidélis. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os novos representantes do legislativo municipal para os próximos quatro anos.

À medida que os números começam a ser divulgados, o cenário político da cidade começa a se desenhar. O resultado das eleições 2024 em São Fidélis traz algumas surpresas e confirma expectativas em relação a certos candidatos. A disputa acirrada demonstra o engajamento da população local no processo democrático e a importância que os eleitores atribuem à escolha de seus representantes na Câmara Municipal.

Os dados apurados pelo TSE indicam que nove candidatos conquistaram cadeiras no legislativo municipal. Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Rogerinho PL 8,05% 1.936 2 Alessandro da Farmácia PL 6,70% 1.611 3 Amauri REPUBLICANOS 5,24% 1.261 4 Betinho Fratani PP 5,08% 1.221 5 Chico de Dadal MDB 5,05% 1.214 6 Zé Guilherme MDB 4,94% 1.189 7 Mayky de Jesus REPUBLICANOS 4,45% 1.071 8 Rodrigo Santana UNIÃO 3,69% 887 9 Érick Lopes PRD 3,56% 856

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a serem preenchidas, determinando assim quantos votos são necessários para que um partido ou coligação eleja um vereador.