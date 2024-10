Lista dos vereadores eleitos em São Desidério-BA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de São Desidério, na Bahia, com o encerramento da votação para as eleições municipais de 2024. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Desidério. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração, e em breve teremos o resultado das eleições 2024.

A corrida para ocupar as cadeiras na Câmara Municipal foi acirrada, com diversos candidatos disputando o voto dos eleitores. Os vereadores desempenham um papel crucial na administração municipal, sendo responsáveis por propor e aprovar leis, fiscalizar o Executivo e representar os interesses da população local.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de São Desidério são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Jair Lisboa MDB 6,38% 1.509 2 Gerson da Coelba PP 6,32% 1.495 3 Marcelo Figueira PSDB 6,31% 1.494 4 Luciano Rocha PP 5,90% 1.396 5 Nerito Carvalho PP 5,55% 1.312 6 Vilma da Batalha MDB 5,03% 1.191 7 Reginaldo Datão PP 4,77% 1.128 8 Acacio Givanno MDB 4,00% 946 9 Joacy Carvalho MDB 3,85% 910 10 Jorge do Sindicato MDB 3,70% 875 11 Erasmim do Angico PP 3,61% 853 12 Zé Barbosa PSDB 3,53% 835 13 Borges PSDB 3,50% 829

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O cálculo do quociente eleitoral determina quantos votos são necessários para eleger um candidato, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação.