Lista dos vereadores eleitos em São Cristóvão-SE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Cristóvão, Sergipe, neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a população está ansiosa para conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando diligentemente na apuração dos votos, garantindo a transparência e a precisão do processo eleitoral. À medida que os números vão sendo consolidados, cresce a expectativa para saber quem serão os vereadores eleitos em São Cristóvão, uma cidade com rica história e desafios contemporâneos a serem enfrentados.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, apresentamos a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de São Cristóvão:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Rege do Rosa Maria PSD 3,46% 1.699 2 Ítalo Macário UNIÃO 2,90% 1.425 3 Glissan Aragão PSD 2,82% 1.385 4 Rafael Sucatão PV 2,76% 1.353 5 Leandro da Renovação PSD 2,61% 1.282 6 Marcus Lázaro PT 2,60% 1.276 7 Robson da Rr UNIÃO 2,52% 1.236 8 Thiago Corrêa UNIÃO 2,28% 1.118 9 Rodrigo Guery PODE 1,83% 896 10 Luciano da Colônia PT 1,74% 855 11 Fabio Santana do Frevorando PP 1,67% 817 12 Cabo Vitor MDB 1,64% 806 13 Marcão da Pastoral MOBILIZA 1,55% 761 14 Raelzinho Filho SOLIDARIEDADE 1,53% 749 15 Robson da Cabrita PODE 1,37% 674 16 Irmão Lilo Abençoado PSB 1,35% 663 17 Rauller do Timbó PODE 1,33% 655

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos individuais podem ser eleitos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.