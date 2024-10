Lista dos vereadores eleitos em São Benedito-CE nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de São Benedito – CE enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos teve início, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), começam a desenhar o novo cenário político da cidade. A população está atenta para saber quem serão os representantes que ocuparão as cadeiras no legislativo pelos próximos quatro anos. O processo de contagem é minucioso, garantindo a transparência e a legitimidade do pleito.

Conforme os números vão se consolidando, já é possível vislumbrar quem serão os novos vereadores de São Benedito. A disputa foi acirrada, com candidatos de diversos partidos demonstrando força nas urnas. A seguir, apresentamos a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO BENEDITO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Marculino Franco PT 6,53% 1.879 2 Agnes PC do B 6,20% 1.784 3 Juciane Jorge UNIÃO 5,94% 1.709 4 Junior Carneiro UNIÃO 5,72% 1.646 5 Haroldo Junior UNIÃO 4,70% 1.353 6 Réges Brito UNIÃO 4,48% 1.288 7 Tarciana Coelho UNIÃO 4,06% 1.169 8 Alex do Bidá UNIÃO 3,69% 1.062 9 Dr Franci Paulo PT 3,48% 1.002 10 Andrea Kariri PT 3,22% 926 11 Haroldo do Cocalzinho PT 2,89% 831 12 Das Chagas das Queimadas PDT 2,42% 697 13 Andreia Melo PDT 2,33% 671

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara. Os partidos e coligações que atingem esse quociente têm direito a ocupar as cadeiras, distribuindo-as entre seus candidatos mais votados. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, caso seu partido tenha uma votação expressiva no geral.