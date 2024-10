Lista dos vereadores eleitos em Santos Dumont-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santos Dumont neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Santos Dumont. O processo de apuração está sendo conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que utiliza um sistema eletrônico para garantir rapidez e precisão na contagem dos votos.

À medida que os números começam a surgir, o cenário político da cidade mineira começa a se desenhar. Os candidatos e suas equipes estão de olho em cada atualização, enquanto os eleitores aguardam para ver se seus escolhidos conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal. O resultado das eleições 2024 em Santos Dumont promete trazer novidades e, possivelmente, algumas surpresas para o cenário político local.

Com base nos dados apurados pelo TSE, já é possível apresentar a lista dos vereadores eleitos para a próxima legislatura em Santos Dumont. Confira abaixo os nomes dos candidatos que conquistaram o voto da população e representarão os interesses da cidade nos próximos quatro anos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SANTOS DUMONT

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Sandra Cabral PSB 2,37% 651 2 Flavio Faria PRD 2,12% 581 3 Altamir Motorista PODE 2,03% 556 4 Alyne Mendes DC 2,02% 554 5 Everaldo Barbeiro MDB 2,01% 552 6 Luciano do Gás PSB 1,89% 519 7 Dorival PT 1,63% 446 8 Maria da Enfermagem PSB 1,59% 436 9 Flavia Leticia Protetora PT 1,53% 420 10 Tião da Van PP 1,51% 415 11 Valmir Teteco PSD 1,43% 391 12 Josi da Frans Lanches MDB 1,41% 388 13 Thailandia de Dores PODE 1,38% 378

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara Municipal. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido ao desempenho geral de seu partido ou coligação, garantindo uma representação mais diversificada na casa legislativa.