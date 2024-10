Lista dos vereadores eleitos em Santo Antônio do Aracanguá-SP nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Santo Antônio do Aracanguá conforme se aproxima o fim da votação para as eleições municipais de 2024. Com o encerramento previsto para as 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Santo Antônio do Aracanguá.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) será responsável pela apuração dos dados, garantindo a transparência e confiabilidade do processo eleitoral. À medida que os números começam a surgir, a atenção se volta para os candidatos que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Santo Antônio do Aracanguá promete trazer novidades para o cenário político local. A composição da nova legislatura municipal será fundamental para o desenvolvimento da cidade e a representação dos interesses da população nos próximos anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Rafael Jardim PODE 5,19% 317 2 Cro PDT 4,85% 296 3 Marli do Lelo PDT 4,67% 285 4 Elias Santos REPUBLICANOS 4,15% 253 5 Sabiá PRD 4,06% 248 6 Luiz Borracheiro PDT 3,88% 237 7 Mauricio da Ambulância PSDB 3,85% 235 8 Zé Di Zena PODE 2,93% 179 9 Carlinhos do Major PV 2,77% 169

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal.