Lista dos vereadores eleitos em Santo Antônio de Goiás-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santo Antônio de Goiás neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Santo Antônio de Goiás. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces novas e veteranos disputando as cadeiras do Legislativo local.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já é possível vislumbrar o novo cenário político da cidade. Os vereadores que ocuparão as bancadas nos próximos quatro anos foram escolhidos pelo voto popular, refletindo os anseios e expectativas da população santo-antoniense para o futuro do município.

A disputa acirrada entre os candidatos resultou em uma distribuição interessante de votos, com alguns nomes se destacando na preferência do eleitorado. Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas posições, partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Comandante Vidal UNIÃO 7,37% 488 2 Gabriel Machado MDB 6,56% 434 3 Flavinho MDB 5,02% 332 4 Tubertino Gonzaga PRD 4,29% 284 5 Tim PRD 3,93% 260 6 Alemão MDB 3,78% 250 7 Germam Ferreira DC 3,28% 217 8 Pr Waino Queiroz DC 3,25% 215 9 Tião de Deus PRD 2,99% 198

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Este sistema visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no Legislativo municipal.