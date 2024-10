Lista dos vereadores eleitos em Santo Antônio da Barra-GO nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Santo Antônio da Barra – GO, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos estão voltados para o resultado das eleições 2024, que definirá os representantes locais para os próximos quatro anos.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores na pequena cidade goiana. A população está atenta para saber quem serão os escolhidos para representar seus interesses na Câmara Municipal, em um pleito que promete renovação e continuidade na política local.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Santo Antônio da Barra, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SANTO ANTÔNIO DA BARRA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Dudu da Lotérica MDB 7,48% 285 2º Danillo Bengalla PL 6,35% 242 3º Lucas Tevez PP 6,19% 236 4º João Alves Joãozinho PP 6,09% 232 5º Rodrigo do Gás MDB 5,56% 212 6º Irim PP 5,07% 193 7º Pepeta MDB 4,78% 182 8º Milton do Jesus UNIÃO 4,30% 164 9º Leide PSDB 3,39% 129

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O cálculo do quociente eleitoral é fundamental nesse processo, podendo resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque o sistema leva em conta não apenas a votação individual, mas também o desempenho do partido ou coligação como um todo.