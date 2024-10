Lista dos vereadores eleitos em Santana de Parnaíba-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santana de Parnaíba neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Santana de Parnaíba. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que representarão a cidade na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Santana de Parnaíba traz algumas surpresas e confirma expectativas em relação a certos candidatos. A disputa acirrada demonstrou o engajamento da população local no processo democrático, com uma participação expressiva nas urnas. À medida que os números são consolidados, o cenário político da cidade começa a se desenhar para o próximo mandato.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Santana de Parnaíba, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Sabrina Colela REPUBLICANOS 4,08% 3.088 2 Hugo Silva UNIÃO 3,29% 2.484 3 Zaqueu PDT 2,42% 1.831 4 Adalto Pessoa PSDB 2,12% 1.605 5 Gabriel Oliani REPUBLICANOS 1,94% 1.470 6 Enfermeira Nelci PDT 1,79% 1.351 7 Leo da Educação MDB 1,78% 1.343 8 Vaguinho AVANTE 1,65% 1.247 9 Janetinha Freitas PSDB 1,59% 1.205 10 Ricardo do Pq Colinas PP 1,59% 1.204 11 Ronaldinho Rd PODE 1,47% 1.109 12 Luciano Almeida REPUBLICANOS 1,44% 1.090 13 João Galhardi PSD 1,38% 1.042 14 Kadu da Farmácia REPUBLICANOS 1,36% 1.026 15 Fátima do Social PP 1,35% 1.020 16 Josildo Ribeiro MDB 1,27% 960 17 Jonathan Gomes PSD 1,26% 956

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal, distribuindo as vagas de forma proporcional entre os partidos antes de definir os candidatos eleitos individualmente.