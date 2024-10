Lista dos vereadores eleitos em Santa Terezinha-MT nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santa Terezinha – MT neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes do povo na casa legislativa.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e a população local está atenta às atualizações. A disputa acirrada entre os candidatos tem mantido todos em suspense, enquanto especulações sobre os possíveis vereadores eleitos em Santa Terezinha circulam pelas ruas e redes sociais da cidade.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, apresentamos a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Santa Terezinha para a próxima legislatura:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Eliezer "santo" PSB 8,86% 366 2 Alessandro MDB 8,23% 340 3 Ze Maria PSB 7,96% 329 4 Baxote PSB 6,99% 289 5 Claudio da Reunidas UNIÃO 6,46% 267 6 Edi Venancio PSB 5,52% 228 7 Leandrinho MDB 4,48% 185 8 Luan Salgado UNIÃO 4,26% 176 9 Morgana UNIÃO 4,04% 167

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois a distribuição das vagas leva em conta o desempenho dos partidos e coligações como um todo. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos acaba sendo eleito em detrimento de outro com votação superior, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.