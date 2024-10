Lista dos vereadores eleitos em Santa Maria do Salto-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santa Maria do Salto neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da população local.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o responsável pela apuração oficial dos votos, garantindo a transparência e confiabilidade do processo eleitoral. À medida que os dados são processados, cresce a curiosidade sobre quem serão os vereadores eleitos em Santa Maria do Salto, uma decisão que impactará diretamente o futuro da cidade nos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal, de acordo com os dados oficiais do TSE:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Serjão de Bida SOLIDARIEDADE 9,74% 368 2 Val de Vanusa PL 8,47% 320 3 Elisinha REPUBLICANOS 5,96% 225 4 Piloto PL 5,88% 222 5 Sabino Aguiar SOLIDARIEDADE 5,03% 190 6 Marcelo Fla UNIÃO 4,90% 185 7 Amos do Palmeiras UNIÃO 4,84% 183 8 Lia Gari UNIÃO 4,58% 173 9 Loro Tavares SOLIDARIEDADE 4,39% 166

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos individuais é eleito, pois a distribuição das vagas leva em conta também o desempenho do partido ou coligação como um todo. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.