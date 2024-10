Lista dos vereadores eleitos em Santa Izabel do Pará-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta de Santa Izabel do Pará neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, no horário de Brasília, os moradores aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Santa Izabel do Pará. O processo de apuração está em andamento, com os dados sendo processados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Santa Izabel do Pará pode ser divulgado a qualquer momento. É importante que você, leitor, fique atento e atualize esta página regularmente para conferir as informações mais recentes aqui na Tribuna do Paraná. Estamos trabalhando para trazer as atualizações em tempo real sobre os vereadores que representarão nossa cidade pelos próximos quatro anos.

A população está ansiosa para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal. Esses representantes terão a importante missão de elaborar leis, fiscalizar o Executivo e defender os interesses da comunidade izabelense.

Vale lembrar que o processo de definição dos eleitos segue critérios estabelecidos pela legislação eleitoral. A regra do quociente eleitoral é aplicada para determinar quais candidatos conquistaram uma vaga na Câmara Municipal, garantindo uma representação proporcional dos votos recebidos por cada partido ou coligação.