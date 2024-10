Lista dos vereadores eleitos em Santa Cruz das Palmeiras-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santa Cruz das Palmeiras neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes legislativos da cidade.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a curiosidade sobre quem serão os vereadores eleitos em Santa Cruz das Palmeiras. A população acompanha de perto as atualizações, ansiosa para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos, com suas respectivas posições, partidos, percentuais e total de votos:

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Chegado do Mercado PDT 6,41% 967 2 Maikon Finesi MDB 4,89% 738 3 Rafael Custódio (lalá) PL 4,85% 732 4 Carrera Cabeleireiro MDB 4,33% 653 5 Yuri Biasoli PODE 3,87% 584 6 Professor Deivinho MDB 3,60% 543 7 Galinho da Van PDT 2,63% 397 8 Jaime Piram PL 2,61% 394 9 Luis Afonso Bazo PL 2,59% 391 10 Celina REPUBLICANOS 2,05% 310 11 Adriano Martins UNIÃO 1,84% 277

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, distribuindo as cadeiras entre os partidos e coligações antes de definir os candidatos eleitos dentro de cada legenda.