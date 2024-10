Lista dos vereadores eleitos em Salto-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Salto neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Salto. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas entre os escolhidos pela população.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a ansiedade para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A cidade, que tem demonstrado um engajamento crescente nas questões políticas locais, aguarda para ver como suas escolhas se refletirão na representação popular.

Os vereadores eleitos terão a importante missão de representar os interesses da população saltense, propondo e votando projetos que impactarão diretamente o dia a dia dos cidadãos. A diversidade de candidatos e propostas apresentadas durante a campanha promete se traduzir em uma Câmara plural, capaz de debater os mais variados temas relevantes para o município.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Salto:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SALTO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Dra. Grazi PSB 5,71% 3.591 2 Prof Henrique Balseiros PL 4,53% 2.852 3 Edemilson Santos PODE 2,90% 1.823 4 Antônio Moreira PL 2,22% 1.399 5 Chell Oliveira PT 1,96% 1.236 6 Arildo Guadagnini DC 1,85% 1.167 7 Edival Preto UNIÃO 1,80% 1.133 8 Dr Rogério Pinheiro SOLIDARIEDADE 1,74% 1.093 9 Almir da Adega PRD 1,63% 1.026 10 Cleiton Bispo PP 1,57% 991 11 Luzia Vidal PSB 1,15% 725

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral leva em conta o número de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, determinando quantos votos são necessários para que um partido ou coligação eleja um representante.