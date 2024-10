Lista dos vereadores eleitos em Rondonópolis-MT nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Rondonópolis neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Rondonópolis, que serão responsáveis por representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Rondonópolis já foi apurado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelando a nova composição do legislativo local. A disputa acirrada entre os candidatos resultou em uma distribuição diversificada de cadeiras entre os partidos, refletindo a pluralidade de opiniões e interesses dos eleitores da cidade.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Rondonópolis, com suas respectivas votações:

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Dra Luciana Horta PL 2,93% 3.605 2 Kalynka Meirelles PL 2,10% 2.584 3 Vinicius Amoroso PSB 1,89% 2.330 4 Junior Mendonça PT 1,80% 2.216 5 Kaza Grande PSB 1,70% 2.093 6 Dr Ary Campos PT 1,59% 1.960 7 Paulo Schuh PL 1,57% 1.934 8 Renan Dourado REPUBLICANOS 1,53% 1.881 9 Beto do Amendoim PSB 1,48% 1.821 10 Ibrahim Zaher MDB 1,33% 1.639 11 Investigador Gerson MDB 1,28% 1.572 12 Marisvaldo Gonçalves REPUBLICANOS 1,28% 1.571 13 Dr Jose Felipe Horta PL 1,25% 1.532 14 Mariúva da Saude MDB 1,18% 1.453 15 Anderson Bananeiro PRD 1,16% 1.422 16 Adilson do Naboreiro MDB 1,15% 1.410 17 Professor Alikson Reis PODE 1,10% 1.349 18 Dr Manoel UNIÃO 1,07% 1.314 19 Gelsão da Saude PODE 1,02% 1.260 20 Welington Pereira REDE 0,97% 1.193 21 Wesley Claudio NOVO 0,65% 801

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois a distribuição das cadeiras leva em conta o desempenho dos partidos e coligações como um todo. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas presentes no município.