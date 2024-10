Lista dos vereadores eleitos em Rodeio Bonito-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Rodeio Bonito – RS neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para o resultado das eleições 2024, que definirá os representantes locais para os próximos quatro anos.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelarão em breve quem serão os novos vereadores da Câmara Municipal. A população está atenta para saber quais candidatos conquistaram a confiança do eleitorado e assumirão a importante missão de legislar em prol do município.

Conforme as informações oficiais divulgadas, os vereadores eleitos em Rodeio Bonito para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM RODEIO BONITO

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Gelson Possamai REPUBLICANOS 9,10% 414 2 Euzebio MDB 8,75% 398 3 Nego Enderli REPUBLICANOS 7,56% 344 4 Glaizete REPUBLICANOS 7,06% 321 5 Joce Siprandi PP 5,96% 271 6 Iura Garbin MDB 5,80% 264 7 Tito PT 5,39% 245 8 Professora Cledir Acadroli PP 3,61% 164 9 Enio Pires MDB 2,53% 115

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com melhor desempenho geral.