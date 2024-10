Lista dos vereadores eleitos em Rochedo de Minas-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Rochedo de Minas neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, os olhos da população se voltam para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela apuração oficial dos dados.

O resultado das eleições 2024 em Rochedo de Minas promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com uma renovação parcial dos representantes locais. A disputa acirrada entre os candidatos refletiu o engajamento da comunidade no processo democrático, demonstrando o interesse dos cidadãos em participar ativamente das decisões que afetam o cotidiano da cidade.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal de Rochedo de Minas para o próximo mandato são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Mateus Araujo PRD 8,43% 218 2º Paulo Victor Filgueiras REPUBLICANOS 7,78% 201 3º Viquinha MDB 7,62% 197 4º Camilo Dias PRD 6,07% 157 5º Rafael Enfermeiro PRD 6,07% 157 6º Matheus Ribeiro PT 5,84% 151 7º Luizão REPUBLICANOS 5,38% 139 8º Jorge Filgueiras REPUBLICANOS 5,07% 131 9º Ricardo MDB 4,56% 118

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Este método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.