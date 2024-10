Lista dos vereadores eleitos em Ritápolis-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ritápolis neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Ritápolis para a próxima legislatura. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

Conforme os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos mais votados para o cargo de vereador na cidade mineira foram definidos. A disputa acirrada demonstrou o engajamento da população local no processo democrático, refletindo a importância do voto na construção do futuro da cidade.

Veja abaixo a lista dos vereadores eleitos em Ritápolis:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM RITÁPOLIS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Júlio da Márcia do Zinho PRD 3,82% 151 2º Bruno Amaral PSDB 3,31% 131 3º Luiz Paulo PSB 3,29% 130 4º Edir Bonifácio REDE 2,94% 116 5º Gustavo PV 2,94% 116 6º Totó do Sabiá PSB 2,78% 110 7º Matheus do Gás PSDB 2,63% 104 8º Anna Paula do Alício UNIÃO 2,53% 100 9º Mary do Virto PV 2,53% 100

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.