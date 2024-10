Lista dos vereadores eleitos em Rio Verde-GO nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Rio Verde à medida que se aproxima o fim da votação para as eleições municipais de 2024. Com o encerramento previsto para as 17h, horário de Brasília, todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Rio Verde. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A cidade, conhecida por sua importância no agronegócio goiano, vive um momento crucial para definir seus representantes no Legislativo municipal. Os candidatos a vereadores passaram meses em campanha, apresentando suas propostas e buscando o apoio da população. Agora, com as urnas fechadas, resta aguardar para saber quem conquistou a confiança dos eleitores e ocupará uma cadeira na Câmara pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Rio Verde para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Magrão da Rádio DC 2,65% 2.922 2 Idelson Mendes PRD 2,37% 2.616 3 Gustavo Amigo do Povo MDB 2,22% 2.442 4 Armando Filho MDB 2,03% 2.238 5 Túlio Barcelos PDT 2,03% 2.238 6 Nilsim da Saúde PRD 2,00% 2.200 7 Professor Fábio PRD 1,88% 2.074 8 Soldado Fernando MDB 1,76% 1.934 9 Luciano Perpetuo PDT 1,74% 1.917 10 Cabo Moraes PP 1,72% 1.900 11 Nayara Barcelos PSD 1,68% 1.854 12 Lindomar Neves UNIÃO 1,64% 1.806 13 Gerlos UNIÃO 1,53% 1.689 14 Elvis Hospital dos Brinquedos REPUBLICANOS 1,51% 1.665 15 Ronaldinho Cruvinel PP 1,51% 1.662 16 Dieison Lima UNIÃO 1,43% 1.570 17 Orestes Ferreira da Habitação MDB 1,42% 1.568 18 Julio Ferragista PDT 1,41% 1.549 19 Professor Leonardo Lacraia PODE 1,36% 1.494 20 Chico Kgl PL 1,15% 1.265 21 Iran Cabral PL 1,06% 1.165

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.