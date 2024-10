Lista dos vereadores eleitos em Rio Verde de Mato Grosso-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Rio Verde de Mato Grosso – MS neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para o resultado das eleições 2024, que promete trazer novidades para o cenário político local.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, garantindo a transparência e confiabilidade do processo eleitoral. À medida que os números vão sendo consolidados, cresce a curiosidade sobre quem serão os novos representantes do povo rio-verdense no Legislativo municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Rio Verde de Mato Grosso para a próxima legislatura são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM RIO VERDE DE MATO GROSSO

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Flávio Brito PSDB 5,57% 587 2 Nivaldinho Filho PSDB 5,08% 535 3 Vanilda do Kid PP 4,87% 513 4 Robinho REPUBLICANOS 4,10% 432 5 Carlos Pontes PP 3,72% 392 6 Tom Castro da Radio SOLIDARIEDADE 3,18% 335 7 Joanes da Akustic Som UNIÃO 3,10% 327 8 Amauri Careca PP 3,02% 318 9 Yhgor Chagas REPUBLICANOS 2,72% 287 10 Zé Armando REPUBLICANOS 2,41% 254 11 Lauro Marchezan MDB 2,37% 250

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a serem preenchidas, garantindo assim uma distribuição mais equilibrada das cadeiras na Câmara Municipal.