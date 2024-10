Lista dos vereadores eleitos em Rio Maria-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Rio Maria neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Rio Maria. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas entre os eleitos.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce o interesse em saber quem serão os novos representantes do povo na casa legislativa municipal. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade e a importância que os eleitores atribuem à escolha de seus vereadores.

Conforme os números oficiais divulgados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Rio Maria são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Bruno da Vila MDB 5,15% 573 2 Devair Rodrigues MDB 4,41% 491 3 Irmã Sheila MDB 4,02% 448 4 Raimundo Coelho PSB 3,62% 403 5 Elias do Frigorífico PP 3,42% 381 6 Neto da Escalada PDT 2,98% 332 7 Hieth Cardoso PP 2,78% 309 8 Manoel Rolinha PSB 2,71% 302 9 Pr Wesley Fernandes UNIÃO 2,53% 282 10 Professor Irã PC do B 2,37% 264 11 Janes Vereadora UNIÃO 2,26% 252

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com melhor desempenho geral. Esta regra visa garantir uma representação proporcional das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.