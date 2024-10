Lista dos vereadores eleitos em Rio Manso-MG nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Rio Manso – MG enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes locais. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, que em breve revelarão quem serão os vereadores eleitos em Rio Manso.

A disputa acirrada pela cadeira de vereador manteve os eleitores atentos durante todo o dia de votação. Agora, com as urnas fechadas, a população aguarda para saber quem serão os escolhidos para representar seus interesses nos próximos quatro anos. A definição dos eleitos segue rigorosamente as regras estabelecidas pelo TSE, garantindo a legitimidade do processo democrático.

Confira abaixo a lista oficial dos vereadores eleitos em Rio Manso, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Tulio do Açougue PP 11,15% 471 2 Vitinho PDT 6,60% 279 3 Tiago da Tite AVANTE 6,39% 270 4 Luzia do Nicodemos PP 6,37% 269 5 Sérgio Reis CIDADANIA 5,54% 234 6 Wemerson do Profeta AVANTE 4,66% 197 7 Divino da Padaria AGIR 4,43% 187 8 Elaine do Petrônio PDT 4,00% 169 9 Sival SOLIDARIEDADE 3,34% 141

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral de seu partido ou coligação.