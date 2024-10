Lista dos vereadores eleitos em Rio Branco-MT nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Rio Branco – MT neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos para definir os novos vereadores da cidade está em andamento, sob a supervisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

À medida que os dados são apurados pelo TSE, a população local acompanha atentamente para saber quem serão os vereadores eleitos em Rio Branco. O processo de eleição segue rigorosamente as normas estabelecidas pela Justiça Eleitoral, incluindo a regra do quociente eleitoral para determinar os candidatos que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal.

Conforme os resultados preliminares, apresentamos a lista dos candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de Rio Branco:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Hiron da Ambulancia UNIÃO 9,61% 303 2 Gabriel Liziere PP 7,77% 245 3 Edinho da Ambulância PSB 6,75% 213 4 Marcão Pantaneira REPUBLICANOS 6,31% 199 5 Odair Menezes PL 5,52% 174 6 Neilson REPUBLICANOS 5,10% 161 7 Valdo Pedreiro PP 4,47% 141 8 Marquinho do Bar REPUBLICANOS 4,44% 140 9 Nô da Ambulancia UNIÃO 2,50% 79

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação.