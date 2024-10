Lista dos vereadores eleitos em Ribeirão das Neves-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ribeirão das Neves neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhares agora se voltam para a contagem dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Ribeirão das Neves. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Enquanto a cidade aguarda ansiosamente, os candidatos e suas equipes mantêm-se atentos a cada atualização. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira. Este método assegura uma representação proporcional dos partidos na composição da Câmara, refletindo a vontade popular expressa nas urnas.

Com base nos dados oficiais apurados pelo TSE, apresentamos a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Ribeirão das Neves:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM RIBEIRÃO DAS NEVES

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Marcelo de Jesus PSD 3,42% 4.951 2 Claudinho Neves PP 3,30% 4.780 3 Ramon Filho do Girico PP 2,88% 4.172 4 Marcela Menezes PT 2,71% 3.918 5 Edson Gomes MOBILIZA 2,37% 3.427 6 Renato Diretor PDT 2,36% 3.413 7 Weberson Diretor PP 2,23% 3.223 8 Carrerinha MDB 2,01% 2.902 9 Estevão do Ranchim REPUBLICANOS 1,83% 2.654 10 Luiz da Regional PRD 1,68% 2.425 11 Lincoln da Rede MOBILIZA 1,67% 2.412 12 Isabella Guimarães MDB 1,66% 2.396 13 Mazinho da Quadra CIDADANIA 1,55% 2.236 14 Giovani Sacolao AGIR 1,54% 2.223 15 Pastor Dário PP 1,53% 2.219 16 Ilânio Miranda PSD 1,49% 2.154 17 Diney Duarte MDB 1,48% 2.140 18 Bebeto CIDADANIA 1,16% 1.677

É importante entender como funciona o sistema eleitoral para vereadores. O TSE utiliza o cálculo do quociente eleitoral para determinar quantas cadeiras cada partido ou coligação terá direito. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, desde que seu partido tenha alcançado o quociente necessário. Este sistema visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.