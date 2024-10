Lista dos vereadores eleitos em Ribeira do Pombal-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ribeira do Pombal neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Ribeira do Pombal. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Ribeira do Pombal reflete a vontade popular expressa nas urnas. A cidade, conhecida por seu engajamento político, viu uma participação expressiva de eleitores, demonstrando o compromisso da população com o futuro do município. À medida que os números são consolidados, cresce a ansiedade para conhecer os representantes escolhidos para legislar e fiscalizar o poder executivo local.

Entre os candidatos mais votados, destacam-se nomes já conhecidos da população e algumas surpresas que conquistaram a confiança do eleitorado. A seguir, apresentamos a lista oficial dos vereadores eleitos, conforme dados apurados pelo TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM RIBEIRA DO POMBAL

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Sulina Alcantara MDB 5,34% 1.910 2 Beto Brasil PSD 4,96% 1.775 3 Roni de Zé Careca PSD 4,48% 1.603 4 Ataide Cigano MDB 4,45% 1.592 5 Dominguinhos PSD 4,08% 1.458 6 João Vitor Maia MDB 4,04% 1.446 7 Zé Rodrigo MDB 4,00% 1.430 8 Miranda PSD 3,97% 1.421 9 Nadja do Hospital PSD 3,96% 1.417 10 Narjara Andrade PSD 3,92% 1.402 11 Sérgio da Oficina PSD 3,67% 1.313 12 Marcelo Brito MDB 3,66% 1.310 13 Irmão Ezequias MDB 2,96% 1.060 14 Victor de Berguinho MDB 2,79% 996 15 Pedro de Agostinho PV 2,68% 957

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Essa regra visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na composição da Câmara Municipal.