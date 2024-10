Lista dos vereadores eleitos em Ribas do Rio Pardo-MS nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Ribas do Rio Pardo – MS, à medida que aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a cidade aguarda com grande interesse para conhecer seus novos representantes na Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, garantindo a transparência e a precisão do processo eleitoral. A população local está atenta às atualizações, ansiosa para saber quem serão os vereadores eleitos em Ribas do Rio Pardo para os próximos quatro anos.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, apresentamos a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM RIBAS DO RIO PARDO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Jeová do Banco PP 5,62% 609 2 Policial Christoffer PL 4,27% 463 3 Tania PP 3,93% 426 4 Prof Lucas Lopes PT 3,49% 378 5 Anderson PSDB 3,25% 352 6 José Heleriano PP 3,07% 333 7 Missionária Rose Pereira PSDB 2,90% 315 8 Charlin Ordinário PSB 2,85% 309 9 Lucy Duarte PSD 2,73% 296 10 Sargento Nei PSDB 2,61% 283 11 Jaqueline Arimura PT 2,19% 237

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois o número de cadeiras conquistadas por cada partido ou coligação depende da votação total recebida. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada e diversificada na Câmara Municipal.