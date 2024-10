Lista dos vereadores eleitos em Raposa-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Raposa, no Maranhão, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente pela contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Raposa. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces novas e veteranos disputando as cadeiras do Legislativo.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos. A cidade, conhecida por sua bela orla e pela pesca artesanal, viu uma participação expressiva dos eleitores nas urnas, demonstrando o engajamento da população com o futuro político do município.

Conforme os números oficiais divulgados, os vereadores que ocuparão as cadeiras na próxima legislatura foram definidos. Veja a lista completa dos eleitos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM RAPOSA

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 João Marcos AGIR 6,84% 1.398 2 Magno da Colônia AGIR 5,04% 1.030 3 Daniel Fernandes PL 3,88% 794 4 Maçu Aguiar PL 3,88% 793 5 Laurivan AGIR 3,86% 790 6 Laci Jr PSB 3,83% 783 7 Iran Agrela PL 3,83% 782 8 Rosa do Aracagi PDT 3,39% 693 9 Lucas Paraiba PL 3,37% 689 10 Vonei PDT 3,26% 667 11 Luan Martins PSB 2,70% 552 12 Leomar Pescados PSB 2,63% 538 13 Ribamar Inácio DC 2,27% 465

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, por vezes, resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, distribuindo as cadeiras entre os partidos antes de definir os candidatos eleitos dentro de cada legenda.