Lista dos vereadores eleitos em Quirinópolis-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Quirinópolis neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a atenção se volta para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela apuração oficial dos resultados.

O resultado das eleições 2024 em Quirinópolis promete trazer novidades para o cenário político local. A população está atenta para saber quem serão os novos representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos mobilizou eleitores de diferentes bairros e setores da cidade.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Quirinópolis para a próxima legislatura são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM QUIRINÓPOLIS

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Soró AGIR 4,35% 1.158 2 Renato Ribeiro PDT 3,90% 1.039 3 Oscar Jr PDT 3,52% 937 4 Faustino MDB 3,47% 924 5 Nubyano Esportes UNIÃO 2,85% 759 6 Sargento Lacerda SOLIDARIEDADE 2,61% 694 7 Lucas Cowboy PL 2,50% 666 8 Daiane Ribeiro UNIÃO 2,42% 643 9 Vanessa da Usina UNIÃO 2,14% 569 10 Deuseny Ferreira MDB 2,01% 535 11 Cassim da Usina PSDB 1,73% 461 12 Cleilton Resende SOLIDARIEDADE 1,71% 456 13 Gustavo Mourão REPUBLICANOS 1,71% 455

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O número de cadeiras conquistadas por cada partido ou coligação depende do total de votos recebidos pela legenda, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com melhor desempenho geral.