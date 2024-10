Lista dos vereadores eleitos em Presidente Prudente-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Presidente Prudente neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Com as urnas fechadas, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Presidente Prudente. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A corrida eleitoral foi acirrada, com diversos candidatos disputando as cadeiras no Legislativo municipal. Os eleitores compareceram em peso às urnas para exercer seu direito democrático e escolher seus representantes para os próximos quatro anos. A expectativa é grande para saber quem serão os novos vereadores que irão compor a Câmara Municipal de Presidente Prudente.

Conforme os dados apurados pelo TSE, já temos a lista oficial dos candidatos eleitos para o cargo de vereador em Presidente Prudente. Confira abaixo a tabela com os nomes dos eleitos, seus respectivos partidos, percentual e total de votos recebidos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PRESIDENTE PRUDENTE

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Douglas Kato PSD 3,84% 4.193 2 Demerson Saúde REPUBLICANOS 2,93% 3.197 3 Tiago Oliveira PP 2,48% 2.708 4 Mauro Neves PODE 2,35% 2.568 5 Izaque Silva PL 2,26% 2.464 6 Sara Lopes UNIÃO 2,19% 2.390 7 Assist Social Miriam Brandao PSD 2,14% 2.329 8 Edgar Caldeira UNIÃO 1,93% 2.102 9 William Leite PP 1,75% 1.906 10 Guilherme Alencar REPUBLICANOS 1,74% 1.895 11 Wellington Bozo REPUBLICANOS 1,68% 1.833 12 Babu da Cohab PP 1,56% 1.699 13 Aristeu Penalva MDB 1,28% 1.394

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais recebidos. O sistema utilizado é o de representação proporcional, que leva em conta o quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a serem preenchidas na Câmara Municipal.