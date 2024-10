Lista dos vereadores eleitos em Pracuúba-AP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Pracuúba neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes legislativos da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e a população local está atenta para conhecer os nomes dos vereadores eleitos em Pracuúba. A disputa acirrada entre os candidatos promete trazer surpresas e definir o futuro político do município para os próximos quatro anos.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, apresentamos a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Pracuúba:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Bartô REPUBLICANOS 5,72% 209 2º Lengo UNIÃO 5,23% 191 3º Abmael Belo REPUBLICANOS 5,23% 191 4º Bianca Passos PL 4,41% 161 5º Eunice REPUBLICANOS 4,33% 158 6º Cassio Silva PODE 3,97% 145 7º Joelson dos Anjos PL 3,64% 133 8º Nei UNIÃO 3,31% 121 9º Dedé Pontes PSD 2,36% 86

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Este método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.