Lista dos vereadores eleitos em Potiraguá-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Potiraguá neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes do povo potiragüense.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e a população aguarda com grande interesse para conhecer os vereadores eleitos em Potiraguá. A disputa acirrada entre os candidatos promete trazer surpresas e emoções até o último momento da contagem.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Potiraguá:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Daniel Pereirinha PT 6,47% 428 2 Raul de Dedé PT 5,79% 383 3 Jó do Monon PMB 5,53% 366 4 Marcia de Gegel AVANTE 5,03% 333 5 Marcos Alicate PT 4,87% 322 6 Jaquim PODE 4,07% 269 7 Neto Motos PSD 3,87% 256 8 Celidalva da Vaquejada UNIÃO 3,78% 250 9 Biscoito PMB 2,71% 179

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos individuais será eleito, pois a distribuição das cadeiras leva em conta a votação total do partido ou coligação. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada e diversificada na Câmara Municipal.