Lista dos vereadores eleitos em Porto União-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Porto União neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração está em andamento, e o resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para o cenário político local.

Os olhos da população estão voltados para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela contabilização oficial dos votos. À medida que os números vão sendo atualizados, cresce a curiosidade sobre quem serão os novos representantes legislativos da cidade para os próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Porto União para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Fernando Barulho PSDB 4,26% 786 2 Pasqualin PSDB 3,97% 733 3 Brasa PSDB 3,30% 608 4 Dr. Walbert PL 3,03% 558 5 Almir Borini PP 2,73% 503 6 Sandro Batata MDB 2,60% 479 7 Gildo Masselai PL 2,47% 455 8 Miguel Von PODE 2,46% 453 9 Vanderlei Werle UNIÃO 2,41% 445 10 Aninha do Salão UNIÃO 2,33% 430 11 Vanessa da Causa Animal PSD 2,21% 407

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nas eleições municipais pode, por vezes, resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos em detrimento de outros com votação superior. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o desempenho dos partidos e coligações, e não apenas a votação individual dos candidatos.