Lista dos vereadores eleitos em Porto Franco-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Porto Franco neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e todos estão atentos para saber quem serão os novos representantes da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Porto Franco. A população está ansiosa para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos, representando os interesses da comunidade e trabalhando pelo desenvolvimento local.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Porto Franco são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Joãozinho Pica-pau PSB 7,54% 1.106 2 Ivana Brito PSB 7,15% 1.049 3 Van PSD 6,72% 986 4 Cafimfim PP 5,89% 864 5 Kalilpy da Cerâmica PSD 5,39% 791 6 Rogério da Van PSB 5,06% 742 7 Gleison Rodrigues PSD 4,61% 676 8 Edidacio Lopes PP 4,18% 613 9 Arlene do Tenente PSB 4,15% 608 10 Neto PSB 4,05% 594 11 Hermínio da Farmácia PSD 3,85% 564

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O sistema leva em conta o desempenho do partido ou coligação como um todo, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos individuais acaba sendo eleito devido ao bom desempenho de sua legenda.