Lista dos vereadores eleitos em Porto Belo-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Porto Belo neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da cidade no Legislativo municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e a divulgação oficial dos vereadores eleitos em Porto Belo deve acontecer nas próximas horas. A população está atenta às atualizações, ansiosa para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal de Porto Belo são:

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Giliardi da Floricultura MDB 6,51% 835 2 Jonas Amadeu MDB 6,04% 775 3 Professor Juliano PP 5,93% 761 4 Onesio Ramos MDB 5,58% 715 5 Jonatha Cabral MDB 5,25% 673 6 Altino Junior PL 4,66% 597 7 Willian Zé do Araçá PP 4,41% 566 8 Bento PL 3,94% 505 9 Nado MDB 3,91% 502 10 Rodrigo UNIÃO 3,15% 404 11 Josimar PL 2,52% 323

É importante lembrar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito, e essas vagas são preenchidas pelos candidatos mais votados dentro de cada legenda. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, caso seu partido tenha obtido um bom desempenho geral nas urnas.