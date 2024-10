Lista dos vereadores eleitos em Porangatu-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Porangatu neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração, que promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 na cidade.

Os olhos dos eleitores estão voltados para o TSE, responsável pela contagem oficial dos votos e pela aplicação das regras eleitorais que definirão quem ocupará as cadeiras no Legislativo municipal. A população está ansiosa para saber quais candidatos conseguiram angariar votos suficientes para se tornarem os novos representantes da comunidade nos próximos quatro anos.

À medida que os números começam a ser divulgados, já é possível vislumbrar o perfil da nova composição da Câmara de Vereadores. Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas posições, partidos, percentuais e total de votos:

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Geraldo Santa Rita MDB 3,54% 821 2 Durão PSDB 2,88% 668 3 Rafael Churuman REPUBLICANOS 2,79% 647 4 Edmilson Andrade UNIÃO 2,65% 614 5 Lucas Freitas PSD 2,61% 606 6 Marcin do Frango UNIÃO 2,60% 603 7 Cristhian Chagas PSDB 2,17% 504 8 Emivaldo do Santana UNIÃO 2,16% 500 9 Odair Amorim PSB 2,07% 481 10 Dayany Martins PL 1,88% 437 11 Sandra da Casa de Apoio DC 1,86% 431 12 Emiliano Peregrinos do Amor REPUBLICANOS 1,83% 425 13 Walthan Gloria MDB 1,66% 386

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa complexidade do processo eleitoral brasileiro garante uma representação mais diversificada na Câmara Municipal, refletindo as diferentes correntes políticas presentes em Porangatu.