Lista dos vereadores eleitos em Ponte Alta-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ponte Alta, Santa Catarina, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Ponte Alta. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal.

A Câmara Municipal de Ponte Alta, composta por nove cadeiras, será renovada com base nos votos computados hoje. Os candidatos mais votados não necessariamente garantem uma vaga, já que o sistema eleitoral brasileiro utiliza o método proporcional para definir os eleitos. Isso significa que o desempenho do partido ou coligação também influencia diretamente na distribuição das cadeiras.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028 em Ponte Alta é a seguinte:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Professor Cleber REPUBLICANOS 6,68% 240 2 Viviani REPUBLICANOS 6,57% 236 3 Lucas do Campo PT 6,40% 230 4 Gilson Pereira dos Santos Bidu REPUBLICANOS 4,62% 166 5 Nega PT 4,06% 146 6 Elenice Bernardi REPUBLICANOS 3,90% 140 7 Thiago Pereira PP 3,12% 112 8 Marilda Pires PSDB 3,06% 110 9 Junior PL 2,23% 80

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que determina quantos votos são necessários para eleger um vereador, distribuindo as vagas de acordo com a votação total de cada legenda ou coligação.