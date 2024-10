Lista dos vereadores eleitos em Pontalina-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Pontalina neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Pontalina. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a atenção se volta para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela apuração oficial dos dados.

O resultado das eleições 2024 em Pontalina promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com uma renovação parcial dos representantes locais. A população está atenta para saber quem serão os novos vereadores que ocuparão as cadeiras do legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Pontalina ficou definida da seguinte forma:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PONTALINA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Julio Filho MDB 5,03% 583 2 Edmar Joana PL 4,95% 574 3 Zé Eurípedes da Farmácia MDB 4,14% 480 4 Lucrécia da Casa de Apoio MDB 4,11% 477 5 Renato Cassimiro PSDB 3,70% 429 6 Sebastião Pires Tian Tião AGIR 3,27% 379 7 Lauro UNIÃO 3,13% 363 8 Tia Cleuza PP 3,03% 351 9 Tullyo Valadão PV 2,55% 296 10 Antonio Biá PP 2,47% 286 11 João Cesar AGIR 2,34% 271

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utilizado é o de representação proporcional, que leva em conta o quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho total do partido ou coligação.