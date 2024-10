Lista dos vereadores eleitos em Poção de Pedras-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Poção de Pedras – MA neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente o resultado das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e a população aguarda com grande interesse a divulgação oficial dos eleitos para a Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é responsável pela apuração dos dados, garantindo a transparência e a confiabilidade do processo eleitoral. À medida que os números vão sendo consolidados, cresce a curiosidade sobre quem serão os novos representantes legislativos da cidade para os próximos quatro anos.

Os vereadores eleitos em Poção de Pedras terão a importante missão de representar os interesses da população local, propor leis e fiscalizar as ações do Poder Executivo. A composição da nova Câmara Municipal será fundamental para o desenvolvimento e o futuro da cidade, tornando este momento crucial para todos os cidadãos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Poção de Pedras, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM POÇÃO DE PEDRAS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Valney PDT 9,02% 1.129 2 André da Fortaleza PDT 7,39% 925 3 Diá do Barro Vermelho PSB 7,11% 890 4 Adailza PDT 6,91% 865 5 Professor Roberto PDT 6,89% 863 6 Professora Sonia PDT 6,76% 846 7 Mano Lima PSB 6,53% 818 8 Joaquim Filho PDT 5,77% 722 9 Grande PSB 5,24% 656 10 Edna Brito PSB 5,14% 644 11 Aulineia do Duta PSB 4,59% 574

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral do seu partido ou coligação.