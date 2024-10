Lista dos vereadores eleitos em Planalto Alegre-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Planalto Alegre – SC neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração, que promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 na cidade.

Os eleitores comparecem em peso às urnas para exercer seu direito democrático e escolher os representantes que atuarão nos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos manteve o clima de incerteza até o último momento, com muitos concorrentes apresentando propostas para o desenvolvimento da cidade e melhoria da qualidade de vida dos habitantes.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Planalto Alegre para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PLANALTO ALEGRE

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Juci Mello MDB 9,42% 247 2 Panho PP 8,05% 211 3 Juninho Capelezzo UNIÃO 7,63% 200 4 Dani Souza UNIÃO 7,29% 191 5 Prof Graciosa PP 7,21% 189 6 Paulo PT 7,17% 188 7 Rogerio dos Santos PSD 6,26% 164 8 Jair Garcia PL 5,65% 148 9 Sinara Bresolin MDB 4,58% 120

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, distribuindo as vagas proporcionalmente. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.