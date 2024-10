Lista dos vereadores eleitos em Piracicaba-SP nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Piracicaba enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e todos estão atentos para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Piracicaba. A cidade, conhecida por sua forte tradição política, viu uma disputa acirrada entre os candidatos, com propostas variadas para o desenvolvimento local.

Confira abaixo a tabela com os vereadores eleitos em Piracicaba, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Dr Ary Pedroso PL 2,37% 4.683 2 Cássio Fala Pira PL 2,37% 4.676 3 André Bandeira PSDB 2,31% 4.555 4 Rafael Boer PRTB 1,89% 3.737 5 Wagnão PSD 1,77% 3.502 6 Renan Paes PL 1,69% 3.344 7 Alessandra Bellucci Protetora AVANTE 1,62% 3.200 8 Rerlison Rezende Pr Relinho PSDB 1,56% 3.077 9 Bertaia MDB 1,55% 3.052 10 Paulo Henrique REPUBLICANOS 1,50% 2.964 11 Pedro Kawai PSDB 1,43% 2.817 12 Gustavo Pompeo AVANTE 1,41% 2.780 13 Rai de Almeida PT 1,34% 2.642 14 Silvia Mandato Coletivo PV 1,29% 2.551 15 Laercio Trevisan Jr PL 1,10% 2.163 16 Thiago Ribeiro PRD 1,07% 2.111 17 Odair Melo UNIÃO 1,05% 2.082 18 Felipe Gema SOLIDARIEDADE 1,05% 2.073 19 Paraná PSD 1,03% 2.041 20 Dr Marco Bicheiro PSDB 1,03% 2.039 21 Fabio Silva REPUBLICANOS 0,90% 1.772 22 Fabricio Polezi PL 0,87% 1.717 23 Josef Borges PP 0,87% 1.715

É importante lembrar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, garantindo uma representação mais equilibrada dos partidos.