Lista dos vereadores eleitos em Pinto Bandeira-RS nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Pinto Bandeira – RS à medida que se aproxima o fim da votação para as eleições municipais de 2024. Com o encerramento previsto para as 17h, no horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente pela contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Pinto Bandeira.

O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete trazer o tão aguardado resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal. A cidade, conhecida por sua forte tradição vitivinícola, agora se volta para o cenário político, com olhos atentos aos nomes que irão representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para o cargo de vereador em Pinto Bandeira são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PINTO BANDEIRA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Cesar Augusto Tumelero MDB 8,40% 179 2 Nildo MDB 7,83% 167 3 Cibele Bettoni Trivelin MDB 7,74% 165 4 Luciane Pichler Arcari MDB 7,27% 155 5 Valdir Bianco MDB 6,94% 148 6 Jorge Tondo PP 6,24% 133 7 Dani Tomasin PP 6,00% 128 8 Vilmar Moroni MDB 5,30% 113 9 Professora Marisa PSB 2,67% 57

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é necessariamente eleito. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com maior votação total, acabam conquistando uma cadeira na Câmara Municipal.