Lista dos vereadores eleitos em Petrópolis-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Petrópolis neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Petrópolis, um processo crucial para o futuro político da cidade serrana.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal. A cidade aguarda ansiosamente para conhecer os nomes que irão representá-la nos próximos quatro anos, definindo políticas públicas e fiscalizando o executivo municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Petrópolis são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PETRÓPOLIS

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Junior Coruja PSD 3,61% 5.715 2 Junior Paixão PSDB 2,74% 4.346 3 Octavio Sampaio PL 2,61% 4.129 4 Dudu UNIÃO 2,58% 4.091 5 Fred Procópio MDB 2,23% 3.524 6 Gilda Beatriz PP 2,09% 3.306 7 Léo França PSB 2,04% 3.228 8 Júlia Casamasso PSOL 1,98% 3.135 9 Wesley Barreto PRD 1,72% 2.722 10 Gil Magno PSB 1,68% 2.665 11 Dr Aloisio Barbosa Filho PP 1,60% 2.527 12 Tiago Leitte Guel PSD 1,55% 2.452 13 Marquinhos Almeida PP 1,46% 2.318 14 Thiago Damaceno PSDB 1,41% 2.230 15 Professora Lívia Miranda PC do B 1,36% 2.152

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal.