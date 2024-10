Lista dos vereadores eleitos em Petrolina-PE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Petrolina neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 na cidade.

A disputa acirrada pela cadeira de vereador em Petrolina movimentou a política local nos últimos meses, com candidatos de diversos partidos apresentando suas propostas e buscando o apoio da população. A cidade, conhecida por sua importância no Vale do São Francisco, aguarda para ver quem serão os representantes que irão compor o poder legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Petrolina para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Manoel da Acosap UNIÃO 2,96% 5.380 2 Wanderley Alves PDT 2,55% 4.634 3 Gilberto Melo UNIÃO 2,50% 4.539 4 Zenildo do Alto do Cocar PDT 2,34% 4.246 5 Aero Sim PDT 2,27% 4.122 6 Edilsão do Trânsito UNIÃO 2,21% 4.008 7 Prof Gilmar Santos PT 1,97% 3.577 8 Capitao Alencar PP 1,83% 3.326 9 Ronaldo Silva PSDB 1,78% 3.243 10 Diogo Hoffmann UNIÃO 1,77% 3.216 11 Maria Elena UNIÃO 1,72% 3.128 12 Osório Siqueira REPUBLICANOS 1,66% 3.025 13 Gaturiano Cigano PV 1,66% 3.017 14 Josivaldo Barros REPUBLICANOS 1,55% 2.811 15 Ronaldo Cancão REPUBLICANOS 1,46% 2.660 16 Major Enfermeiro PDT 1,42% 2.577 17 Marquinhos Amorim REPUBLICANOS 1,41% 2.558 18 Rosarinha Coelho UNIÃO 1,33% 2.416 19 Gabriel Menezes PSD 1,17% 2.133 20 Roberto da Gráfica DC 0,96% 1.736 21 Claudia Ferreira DC 0,88% 1.603 22 Dhiego Serra PL 0,88% 1.599 23 Junior Gás AVANTE 0,70% 1.279

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nas eleições legislativas municipais se baseia no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação mais diversificada na Câmara Municipal, refletindo a pluralidade de opiniões e interesses da população petrolinense.