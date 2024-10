Lista dos vereadores eleitos em Pedro Gomes-MS nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Pedro Gomes – MS, à medida que aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população está atenta aos primeiros sinais do resultado das eleições 2024.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam uma disputa acirrada pela Câmara Municipal. O pleito deste ano mostrou-se bastante competitivo, com candidatos de diferentes partidos conquistando cadeiras no legislativo local.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Pedro Gomes, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Rudimar da Distribuidora PL 6,91% 348 2 Nicanor Barbeiro PSDB 5,96% 300 3 Bidu MDB 5,26% 265 4 Orliflai Maninho PL 5,04% 254 5 Reges de Paula PP 4,39% 221 6 Lobinho Adaides PP 4,33% 218 7 Biro Tete PSDB 4,05% 204 8 Sandoval MDB 2,92% 147 9 Beto Quilombola PT 2,84% 143

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.