Lista dos vereadores eleitos em Pedrão-BA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Pedrão, na Bahia, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a população aguarda para conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve serão anunciados os nomes dos vereadores eleitos em Pedrão. A cidade, que tem uma população estimada em cerca de 7 mil habitantes, viu uma disputa acirrada entre os candidatos, refletindo o engajamento político da comunidade local.

Conforme os dados preliminares divulgados pelo TSE, já é possível vislumbrar quem serão os novos vereadores da cidade. A tabela a seguir apresenta a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PEDRÃO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Edgarzinho PP 6,26% 367 2 Marcelinho da Patrol PP 5,54% 325 3 Nem de Nego MDB 5,46% 320 4 Professora Angelica MDB 5,07% 297 5 Jair Menezes PC do B 4,66% 273 6 Guito Habilidoso MDB 4,57% 268 7 Pezao PC do B 3,99% 234 8 Hamilton do Curi PSB 3,89% 228 9 Guito da Galinha PDT 3,85% 226

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nas eleições municipais pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal.