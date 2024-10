Lista dos vereadores eleitos em Pedra Preta-MT nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Pedra Preta – MT neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a contabilização dos votos e a revelação dos novos representantes legislativos da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Pedra Preta. A população está ansiosa para saber quem serão os escolhidos para representar seus interesses nos próximos quatro anos na Câmara Municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028 em Pedra Preta são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Hélio de Farias PSDB 4,07% 446 2 Chico Lima Tur PSDB 3,33% 365 3 Fernando do Gelvalino PODE 2,88% 315 4 Eder da Mecânica PSB 2,84% 311 5 Cicero da Ambulância REPUBLICANOS 2,71% 297 6 Laudir Martarello PSB 2,67% 293 7 Matheus Barbosa PSDB 2,63% 288 8 Gilson da Agricultura UNIÃO 2,40% 263 9 Samuel Cabral REPUBLICANOS 2,24% 245 10 Ediérico Machado UNIÃO 2,11% 231 11 Thiago Tornotek PSB 2,04% 224

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O número de cadeiras que cada partido ou coligação conquista depende da soma total de votos recebidos. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, caso seu partido tenha obtido uma votação expressiva no geral.