Lista dos vereadores eleitos em Pedra Branca-PB nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Pedra Branca, na Paraíba, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Pedra Branca. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo as escolhas e anseios da comunidade local.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cenário político da cidade começa a se desenhar. Os candidatos e suas equipes permanecem atentos, acompanhando cada atualização dos números que definirão os novos representantes do Legislativo municipal. A população, por sua vez, manifesta nas ruas e redes sociais suas expectativas quanto aos eleitos que assumirão a responsabilidade de legislar em prol do município nos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Pedra Branca, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PEDRA BRANCA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Eliton Teotonio Maia PL 11,98% 424 2 Damião Romão PL 10,18% 360 3 Joaquim Neto PL 8,73% 309 4 Nininha REPUBLICANOS 8,28% 293 5 Galego Felix PL 7,57% 268 6 Geudo PL 7,46% 264 7 Murilo Dantas REPUBLICANOS 6,30% 223 8 Romulo Oliveira PL 6,05% 214 9 Shirleny Francelino REPUBLICANOS 5,68% 201

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nessas eleições pode, por vezes, resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta não apenas os votos individuais, mas também o desempenho dos partidos e coligações como um todo, garantindo uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.